Gerald Watelet explique pourquoi il a failli arrêter "Affaire conclue"

En effet, Gerald Watelet n’est pas seulement le présentateur de "C’est du Belge". Au cours des dernières années, les téléspectateurs ont également pu le voir à plusieurs reprises derrière le banc des acheteurs de l’émission de brocante.

Au micro de David Barbet, le présentateur révèle néanmoins avoir songé à renoncer à ce programme, au sein duquel il commençait à s’ennuyer. "À un moment donné, quand on est une journée derrière un comptoir à voir passer des objets, à dire 'Bonjour madame, au revoir Madame, d’où venez-vous, vous êtes gentille ", etc., et qu’il y a des objets que je n’aime vraiment pas, je me sens un peu emprisonné dans quelque chose", explique-t-il.

Après en avoir discuté avec les équipes de production de l’émission, Gerald Watelet est toutefois revenu sur sa décision. "Ils m’ont dit que je pouvais garder ma liberté, n’acheter que ce que je voulais, j’ai dit 'alors je continue'", rapporte-t-il.

On ne devrait donc pas tarder à le revoir en salle des ventes, sur le plateau de "Affaire conclue". D’ici là, vous pourrez le retrouver tous les dimanches à 18h30 dans "Un Gars, un chef" et en replay sur Auvio.