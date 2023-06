Gérald Garutti : « Au commencement était le verbe, à la fin s’étale le verbiage »

Il y a trente ans, Alain Souchon chantait "Il faut voir comme on nous parle", refrain emblématique de Foule sentimentale, hymne populaire dénonçant la façon dont la société avait pris l’habitude de s’adresser au public comme s’il était exclusivement composé de simples consommateurs. Néanmoins, une communauté subsistait, ce " nous " qui avait la possibilité de se rassembler, chanter et lutter ensemble. Au micro de Pascale Seys, Gérald Garutti évoque ce glissement du " nous " à " se ". En quelques décennies seulement, une révolution technique mais aussi quasiment anthropologique dans notre rapport au temps s’est produite. Que reste-t-il alors de ce fruit du passage du multiple à l’unité, du divers à la communion, cette question éminemment politique d’une mue favorisant le vivre-ensemble, première du genre, qui occupait déjà Platon et était au fondement de la République. Aujourd’hui, le " nous " a disparu, atomisé par l’individualité et la fin des grandes idéologies fédératrices.

Comment se parle-t-on aujourd’hui ? " Mal ", expose Gérald Garutti. Et de citer Camus : " Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ", tant le malentendu peut être source de conflit. Plus grave encore, non seulement nos mots ne sont plus porteurs de sens mais ils sont en plus souvent empreints de violence. Pour remédier à ce mal du siècle, accentué par les réseaux sociaux et internet qui obéissent à la loi marchande (que résume Gérald Garutti en quelques mots, "ce qui amène le cash, c’est le clash") Gérald Garutti nous propose de retrouver une présence au monde, porteuse d’un nouvel espace commun d’écoute, de dialogue et d’échange. Comme le chante Gil Scot-Heron " The revolution will not be televised [… The revolution will be live".