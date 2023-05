Geraint Thomas manque la victoire d’une seconde sur le contre-la-montre : "Ça fait mal"

Le Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) a impressionné dimanche avec une solide performance sur le contre-la-montre de la neuvième étape du Tour d'Italie. Il a néanmoins dû s'incliner face à Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), qui l'a battu d'une seconde.

"C'est bon de se sentir de mieux en mieux. Mais ça fait mal d'être si proche de la victoire", a confié le vainqueur du Tour de France 2018 auprès de son équipe.

"Je pense que c'est la quatrième fois que je termine deuxième d'un contre-la-montre sur le Giro. Ca fait un peu trop de deuxièmes places", a-t-il regretté.

Avec son coéquipier et compatriote Tao Geoghegan Hart, Geraint Thomas a néanmoins réussi une solide performance sur le contre-la-montre de 35 kilomètres entre Savignano sul Rubicone et Cesena.

Geoghegan Hart a fini à une seconde de Thomas, lui-même à une seconde du vainqueur Evenepoel. "Que Tao Geoghegan Hart et moi soyons aussi hauts dans le classement est un bon signe pour la suite de la course."

Geraint Thomas est désormais deuxième au classement général, 45 secondes derrière Evenepoel. Derrière le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Geoghegan Hart est à 5 secondes de son coéquipier. Le Français Pavel Sivakov, le Néerlandais Thymen Arensman et Laurens De Plus font également partie du top-15 au classement général.

"Le moral de l'équipe est bon. Tout le monde se sent bien et a bien roulé. Espérons que nous pourrons tous les cinq utiliser cette force et en faire quelque chose."

Pour la première journée de repos programmée demain, Thomas a prévu un programme léger: "un petit tour et du repos pour être prêt pour la suite", a-t-il confié. Mardi, la dixième étape emmènera le peloton de Scandiano à Viareggio sur 196 kilomètres.