Geraint Thomas avant le Giro : "Remco favori ? Je dirai que oui, même si c’est difficile de le départager face à Roglic"

Si Remco Evenepoel et Primoz Roglic sont cités comme les deux favoris du Giro qui débute ce samedi, il ne faudrait pas oublier l’équipe Ineos Grenadier avec notamment Geraint Thomas. Le Britannique n’est pas là pour faire de la figuration.

Ce jeudi, c’était la présentation des coureurs pour le Giro d’Italie qui débute ce samedi. Geraint Thomas, l’un des leaders de l’équipe Ineos Grenadier nous a accordé quelques minutes pour répondre au micro de Samuel Grulois. Si le coureur n’est pas à 100%, il ne faut cependant pas l’enterrer. Et quand on lui demande comment battre Remco Evenepoel ou Primoz Roglic, la réponse fuse : "Même si je le savais, je ne vous le dirais pas. Mais, je pense qu’ils sont très forts et qu’ils ont des équipes très fortes autour d’eux. Mais nous avons aussi une équipe forte. Après, je ne suis pas à 100% en ce moment, après une année qui s’est un peu arrêtée. J’espère être à mon meilleur niveau lors de la dernière semaine, qui est vraiment importante."

L’ancien vainqueur du Tour de France ne sera de toute façon pas le seul leader de son équipe : "Ce sera Tao Geoghegan Hart et moi-même. Et Pavel Sivakov sera également très fort en montagne. On prendra chaque jour comme il vient et on verra où nous en sommes et d’utiliser cela du mieux que nous le pouvons."

Plus tôt dans la journée, Remco Evenepoel nous disait que Thomas était l’un de ses modèles quand il était jeune. Pour le coureur, "cela fait plaisir à entendre. C’est un grand talent. Il est encore jeune. Et c’est bien quand les jeunes ont un peu de respect pour leurs aînés."

De là à en faire le favori pour ce Giro ? "Je dirais que oui. Mais c’est difficile de le départager par rapport à Roglic. Il y a aussi beaucoup d’autres bons coureurs dans le peloton et beaucoup d’autres équipes fortes. Et c’est ce qu’il y a de bien dans les courses de nos jours. Il y a évidemment les meilleurs, mais en dessous, tout le peloton est de plus en plus fort."