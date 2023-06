Geraerts serein malgré les incertitudes dans son effectif : "Nous n’aurons rien entre les mains mais nous avons une chance"

À quelques heures d’un match décisif pour le titre face à Bruges, les Unionistes incertains sont nombreux. De Teddy Teuma à Victor Boniface en passant par Yorbe Vertessen, Karel Geraerts a fait le point sur les forces qui seront en présence.

S’il y en a bien un qui manque à l’Union ces dernières semaines, c’est Teddy Teuma. Le capitaine emblématique des Bruxellois était blessé à l’ischio mais a repris le chemin de l’entraînement. De là à voir le milieu offensif sur le terrain dimanche, il y a un pas que Geraerts ne franchit pas encore. "Il y a un espoir qu’il soit là, on verra après le dernier entraînement de ce samedi." Autre joueur clé incertain, Victor Boniface n’a pas su participer à toutes les séances cette semaine. Une décision sera prise ce samedi également. Tout comme Yorbe Vertessen. Seule certitude au rayon des absents : Siebe Dan der Heyden. Le défenseur a subi une opération à l’épaule cette semaine et sera absent dimanche face à Bruges.

Ajoutez à cela la suspension de Lynen et vous comprendrez que les Unionistes seront donc déforcés. Pas de quoi inquiéter Geraerts pour autant. "Le stress est sous contrôle chez nous. Nous abordons le match de manière détendue, mais nous sommes aussi impatients, expliquait l’entraîneur en conférence de presse. Dimanche, nous n’aurons rien entre nos mains. Mais nous avons bien une chance. Nous nous concentrerons sur nous-mêmes et croiserons les doigts pour ce qui se passe à Genk. Pour moi l’Antwerp a 50% de chance, les 50% restants il faut les partager entre nous et Genk."

