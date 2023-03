Geraerts fier de son Union : "Il y a deux ans, on était en D2, ici, on va jouer les quarts de finale en Europa League"

L’Union Saint-Gilloise s’est imposé 3-0 face à l’Union Berlin et a validé son ticket pour les quarts de finale de l’Europa League. Un exploit qui rend très fier son entraîneur Karel Geraerts, au micro de Benjamin Deceuninck : "C’est une belle performance ce soir. C’était très bien. On a joué pour gagner. On était aussi bien organisé. C’était clair qu’eux, ils étaient venus pour attendre un peu et de nous laisser faire l’erreur. On n’en a pas fait et on a été très efficace. Les occasions qu’on a eues, on les a marquées. C’était une bonne prestation ce soir".

L’ancien milieu de terrain sait d’où vient l’Union et apprécie donc l’exploit à sa juste valeur : "Je suis très fier, très content. Je profite du moment parce que c’est quand même, je ne dirais pas exceptionnel, mais c’est quand même très bien d’être en quart de finale en Europe avec l’Union. Il y a deux ans, on était en D2. Ici, on va jouer les quarts de finale en Europa League donc on peut profiter et prendre du plaisir ce soir".

Si le score donne l’impression que la rencontre a été relativement facile pour les Saint-Gillois, Geraerts : "C’était un match difficile, attaquer et défendre en même temps, en paroles c’est très facile de dire mais sur le terrain c’est très compliqué. Mais je pense que les joueurs ont très bien fait. Ils ont montré leurs qualités. On a commencé avec Adingra devant, il a cherché la profondeur. Il a embêté les défenseurs de l’Union Berlin et il y a beaucoup de joueurs qui étaient à un très haut niveau ce soir".

Des joueurs qui se sont lâchés et qui ont fait profiter le public de quelques beaux gestes techniques. Une confiance que le coach unioniste a appréciée : "Je veux que mes joueurs prennent du plaisir. Certainement dans les matchs où tu sens que tu es bien, que tu es bien organisé et qu’avec le ballon ça tourne bien. Je le vois souvent à l’entraînement. Ils ne me surprennent pas parce que j’ai l’habitude de le voir".

Le huitième de finale joué dans le stade d’Anderlecht, la question se pose désormais pour le quart de finale puisque Anderlecht s’est également qualifié pour les quarts de finale de la Conference League. Il faudra donc s’arranger avec l’autre club bruxellois : "Je trouve que l’ambiance ce soir était très bien. Ici, il y avait une très bonne ambiance. Je ne sais pas où on va jouer le prochain match. Je suppose ici. C’est d’autres personnes qui vont s’arranger, ce n’est pas moi. Moi je vais préparer l’équipe pour le prochain tour".

La suite du programme de l’Union reste chargée et il ne faut donc pas trop se déconcentrer. Les joueurs devront donc attendre pour recevoir quelques jours de repos : "C’est impossible de donner congé à mes joueurs demain ou samedi. Il y a un match assez important. C’est un peu bizarre de le dire mais il est très important à domicile dimanche contre Malines. Après je donnerai congé aux joueurs. Mais il y a encore une grosse tâche qui nous attend dimanche. Mais je ne vais pas parler de ce match ce soir ni demain matin. Il faut d’abord profiter et puis au bon moment on va parler de Malines et préparer le match avec beaucoup d’ambition".

Pour les quarts, Geraerts se verrait bien face à un adversaire d’un pays voisin : "Il y a du très lourd. Je pense qu’une belle affiche ça peut être Feyenoord. Une équipe belge contre une équipe hollandaise ça peut être bien. C’est jouable, comme d’autres matchs mais on va jouer pour gagner le prochain tour. Mais on doit rester réaliste, le plus loin on va, le plus compliqué ce sera. Mais d’abord on va profiter et on va regarder le tirage demain. Puis ce sera Malines et après il y aura quelques jours de vacances".