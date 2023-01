Geraerts félicite le buteur Nilsson : "Quand les autres attaquants sont absents, il faut se montrer et il le fait très bien"

Karel Geraerts était particulièrement fier de ses joueurs samedi soir après le succès 1-0 de l’Union Saint-Gilloise face à OH Louvain. "C’était un des matches les plus importants de la saison", a-t-il lâché au micro de Vincent Langendries après la rencontre.

Invaincu en championnat depuis 14 matches, le T1 unioniste avait mis un point d’honneur à performer à domicile face à une équipe louvaniste qui était venue s’imposer 1-3 l'an dernier au Parc Duden. "L’an dernier, on avait perdu trop de points à domicile dans des matches comme celui-ci. C’était d’ailleurs le cas contre Louvain. Cela nous avait coûté quelque chose en fin de saison. On doit être plus efficace et prendre plus de points à domicile, on doit encore travailler sur cela", a martelé Geraerts.

Si elle n’a pas brillé dans la froide soirée bruxelloise, l’Union a pu compter sur son buteur Gustaf Nilsson pour se sortir du pétrin. Déjà buteur contre le Cercle mercredi pour permettre aux siens d’arracher un partage, le Suédois a remis le couvert pour offrir les trois points unionistes. Le tout en l’absence de Dante Vanzeir, absent pour blessure et plus que jamais concerné par les rumeurs de départ qui l’envoient en MLS.

"Gustaf est arrivé blessé. Il a travaillé beaucoup. Il a eu un grand moment de gloire à Braga avec ses deux buts. Depuis ce moment, il travaille beaucoup à l’entraînement, il montre qu’il est présent. Si les autres attaquants ne sont pas là ou sont blessés, c’est aux autres de se montrer et Gustaf le fait super bien", s’est réjoui Geraerts qui espère toujours que Vanzeir reste au club.