Geraerts : de Karel à Charles 1er, Roi de l’Union !

Soyons de bons comptes, personne n’imaginait que l’Union allait, à ce point, confirmer le championnat déjà excellent de la saison dernière. Et même peut-être faire un peu mieux, gravir une place de plus dans la hiérarchie pour aller chercher le saint Graal sous forme d’un titre attendu depuis 1935…

Lors de l’annonce du départ de Felice Mazzu à Anderlecht, le ciel de Saint Gilles s’était soudainement obscurci. D’autant que le mentor n’était pas le seul à faire ses valises. Undav, Nielsen, Mitoma ou Bager avaient aussi reçu leur bon de sortie en attendant de délivrer celui de Vanzeir. Tout cela ressemblait à l’effondrement d’un modèle, d’un système, d’une approche, d’une époque qui avait fait renaître le Phénix au Parc Duden.

Puis Zorro est arrivé le 8 juin 2022. Enfin, le sergent Garcia est monté sur le cheval de Zorro pour diriger les troupes. Karel Geraerts, l’adjoint devenait Kalif Geraerts à la place de Mazzu.

Un choix qui semblait un peu “ad intérim” avant de devenir une évidence, une décision judicieuse.

Car Karel est un malin et l’humilité, son ADN. Il n’a pas voulu faire la révolution mais plutôt surfer sur ce qui fonctionnait bien. Lynen a remplacé Nielsen, Teuma a pris encore plus d’épaisseur et Kandous plus de responsabilité. Et qui plus est, le prophète Karel a trouvé en Boniface son messie.

L’intelligence et l’humilité. Deux paramètres qui déjà lors de sa carrière de joueur avaient fait évoluer Geraerts au maximum de ses moyens. La lecture de sa Bio à elle seule, sent bon le haut niveau du foot belge. Il est né à Genk, est formé à Bruges avant d’aller au Standard et à Charleroi. Il découvre la fonction d’entraîneur véritablement sous Mazzu et le remplace à L’Union lors du départ de celui-ci à Anderlecht. Il pourrait être champion en 2023 au détriment de l’Antwerp… Wikipédia n’a qu’à bien se tenir et copier-coller ces quelques mots pour résumer ce qu'est la compétition de Pro League…

Geraerts a su montrer sa capacité à tenir son groupe quand il le fallait et à lâcher du lest quand c’était nécessaire. Il est devenu ou a démontré à tout le monde ses qualités de meneur. Une belle surprise quelque soit le petit cadeau qui l’attend à la fin. Comme joueur son palmarès fait état d’un titre en 2003, d’une coupe en 2002 avec Bruges et de 25 sélections chez les Diables. Son parcours d’entraîneur, lui est déjà fulgurant et marquant. L’équipe semble même plus forte que la saison dernière et peut-être mieux armée pour aller chercher ce qui lui avait finalement fait défaut il y a un an.

Karel, c’est Charles en Français. Il y a un lien avec l’Allemagne et ce sacré Charlemagne. Les Français ont eux 10 rois prénommés Charles, les Anglais viennent de sacrer leur 3e du nom.