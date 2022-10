Geraerts avant Union – Bruges : Pas de sentiment de revanche mais "l’envie de marquer face à Mignolet"

Ce week-end trois chocs attendent les fans de football en Pro League. Dimanche, Anderlecht se déplace au Standard et l'Antwerp reçoit Genk. Samedi l’Union accueillera Bruges sur le coup de 20h45.

Un gros match pour les Unionistes, comme le confirme le coach bruxellois, Karel Geraerts : "C’est une superbe affiche entre deux qui club qui sont en forme, qui l’ont montré en championnat et sur la scène européenne. On devrait voir un match avec une grande intensité avec deux équipes qui joueront offensivement".

Bruges avait privé l’Union du titre l’an dernier. Cela dit pas de quoi raviver de mauvais souvenir pour l’entraîneur de l’Union : " C’est ça le foot. Moi je ne vis pas dans le passé. A la fin du championnat ils ont terminé premiers. Il faut être honnête et correct, ils ont mérité le titre. Ils ont fait le travail jusqu’au bout et nous malheureusement on n’y est pas arrivé".