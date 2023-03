Geraerts avant le duel des Union : "A nous d’être bien organisé mais en même temps de ne pas trop reculer"

L’Union Saint-Gilloise s’apprête à recevoir l’Union Berlin ce jeudi dans le cadre des huitièmes de finale retour de l’Europa League. Lors du match aller, à Berlin, les Unionistes avaient partagé l’enjeu (3-3) et conservent donc toutes leurs chances de se qualifier pour les quarts.

Karel Geraerts, le coach des Saint-Gillois a préfacé la rencontre au micro de Christophe Reculez : "Le groupe est comme toujours, ils sont biens, ils sont détendus. C’est encore la veille du match. Ils ont bien préparé le dernier entraînement aujourd’hui. Demain c’est un beau match à jouer. Je pense que tout le monde est impatient d’être là".

Les matchs s’enchaînent pour l’Union, qui sort d’une victoire à Genk ce week-end, et Geraerts pense que la victoire chez le leader peut aider à faire un bon résultat ce jeudi : "Les résultats positifs aident à avoir une bonne atmosphère dans un groupe. Mais demain ce sera un match dans un autre contexte. Il y a aussi l’enchaînement de gros matchs. Mais je pense que dans ce domaine, les joueurs sont surtout en train de bien se soigner pour être prêts physiquement".

Mais si l’enchaînement des bonnes performances dans des matchs importants peut amener de la confiance, il entraîne de la fatigue. Mais l’entraîneur de l’Union sent ses joueurs en forme : "Je pense que les joueurs sont encore très bien. Bien sûr, les résultats positifs des derniers matchs aident, ça donne de l’énergie. Et je pense que des matchs comme ceux-là, c’est pour cette raison qu’ils jouent au foot".

A l’aller, l’Union avait tenu la dragée haute aux Allemands mais avait dû concéder le partage. L’ancien milieu de terrain a tiré les enseignements de cette rencontre et espère pouvoir mettre en difficulté son adversaire : "Je pense qu’on a prouvé lors de ce match qu’on savait jouer très bien organisé et en même temps être dangereux quand on a le ballon. Mais je ne sais pas comment l’Union Berlin va venir ici. C’est clair que les deux équipes doivent gagner pour se qualifier donc le match va être ouvert mais je ne peux pas encore vous dire à quel moment".

Pour Geraerts, l’Union Berlin reste cependant le favori à la qualification mais les Bruxellois devront jouer le coup à fond : "Ils restent favoris. Ils sont troisièmes dans le championnat allemand. Ils font de super bons résultats et ils ont de bons joueurs. Et c’est une équipe qui a l’expérience de jouer de gros matchs. En Allemagne, ils font ça chaque semaine. Comme ils ont montré ici il y a quelques mois, ils sont venus avec beaucoup de confiance donc c’est à nous d’être bien organisé, bien fermé mais en même temps de ne pas trop reculer".

En vue d’une éventuelle séance de tirs au but, l’entraîneur de l’Union a travaillé l’exercice à l’entraînement, même celui-ci reste un moment très particulier : "C’est important pour certains joueurs, pour d’autres non. Ça peut faire mal à certains joueurs, dans la tête, de rater un penalty à l’entraînement. Ça peut créer un certain doute mais on l’a fait. On sait très bien que s’il y a une séance de tirs au but, c’est un autre contexte qu’à l’entraînement. C’est vraiment difficile d’avoir une copie à l’entraînement mais ça peut aider".

Jeudi, les Unionistes joueront la qualification à domicile, mais dans le stade d’Anderlecht, le stade Joseph Marien n’étant pas aux normes européennes. Pour Karel Geraerts, ce sera un peu particulier mais les conditions sont tout de même bonnes : "C’est spécial mais en même temps on peut jouer dans un beau stade donc c’est bien. Le match est organisé dans ce stade, c’est la réalité, mais la pelouse est bien. C’est dommage qu’on n’ait pas un stade où on peut jouer en Europe mais peut-être pour le futur".

Pour l’entraîneur de l’USG, l’important sera d’avoir ses supporters derrière l’équipe, pour tenter de la pousser vers la qualification : "Je pense que comme nous, les joueurs, le staff, les supporters veulent être avec nous demain. Je suis très fier qu’on peut les accueillir, assez nombreux et j’espère qu’il y aura une bonne ambiance".

La rencontre sera à suivre sur Tipik, coup d’envoi à 21h.