Geraerts après Union – Anderlecht : "En championnat tout va bien, mais l’élimination face aux Rangers reste une blessure bien présente"

Karel Geraerts profite de chaque seconde de son nouveau statut de coach principal, lui qui était l'assitant de Felice Mazzu la saison dernière. Il amène un nouveau brin de fraîcheur en Pro League : "Même quand c’est difficile, on pense à l’ambiance dans le stade. On prépare chaque match pour le gagner. Et quand ça marche, c’est encore plus gai. Je sais bien qu’on ne gagnera pas tous les matches mais j’aime bien être là, sur le bord du terrain dans des circonstances pareilles."