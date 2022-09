Geraerts après le 6/6 de l’Union : "Sur le papier on est censé être l’équipe la plus faible, sur le terrain ça ne compte plus"

L’Union Saint-Gilloise réalise un parcours sans-faute en ce début de phase de poule d’Europa League. Après l’exploit à l’Union Berlin, les Unionistes ont renversé par deux fois les Suédois de Malmö pour l’emporter 3-2. Une victoire méritée mais étriquée. Les joueurs, tout comme l’entraîneur, étaient forcément soulagés et fiers au micro de Vincent Langendries à l’issue de leur victoire.

En rentrant aux vestiaires, Karel Geraerts a dit à ses joueurs qu’ils pouvaient être fiers de leur prestation mais aussi qu’ils devaient rapidement se reconcentrer sur la Pro League, après des résultats décevants en championnat : "Il y a encore beaucoup de matches européens, et je veux que l’on reste aussi concentré sur le championnat belge."

Malmö a inscrit deux buts en trois occasions, ce que n’a pas apprécié le coach : "C’est un gros point noir pour moi. On leur a donné ces buts. […] Ça ne peut pas arriver à ce niveau. On doit s’améliorer, en groupe et en équipe. Ce sont des buts évitables et on doit en tirer des leçons. Heureusement, on a montré beaucoup de caractère. Mais aussi de la qualité avec le ballon et on a bien réagi."

L’Union fait forcément bonne impression avec un bilan de six points sur six : "On était dans le pot quatre pour le tirage, sur le papier on est censé être l’équipe la plus faible. Mais sur le terrain ça ne compte plus. C’est onze contre onze et il faut jouer avec nos qualités. Montrer notre envie d’aller au bout de ces matches."