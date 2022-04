Georgina Rodriguez, portrait d’une super maman qui partage la vie de Cristiano Ronaldo

Depuis qu’elle partage la vie de CR7, Georgina Rodriguez connaît une vie de luxe qu’elle n’imaginait jamais goûter un jour. "Je sais ce que c’est de ne rien avoir, je sais aussi ce que c’est de tout avoir" racontait-elle dans Moi Georgina.

Gio multiplie les casquettes : influenceuse, mannequin, femme d’affaires et… mère au foyer. Elle donne naissance à Alana Martina en 2017 mais comble aussi d’amour les autres enfants de Cristiano, Cristiano Jr. et les jumeaux Eva Maria et Mateo. Piscine, cinéma, entraînements, la maman, qui a participé à une saison de Mask Singer en Espagne, a toujours tout donné pour sa famille. Et l’événement terrible qui la marque, renforcera on l’espère les liens familiaux.