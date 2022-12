Géorgie : l’ex-président Saakachvili apparaît diminué, le visage émacié au tribunal

M. Saakachvili, connu naguère pour sa stature imposante, était soutenu par un oreiller posé dans son dos, avait les mains tremblantes et ses cheveux, autrefois noir de jais, sont devenus gris, selon les images diffusées pendant cette audience qui vise à trancher sur son maintien ou non en détention alors qu’il souffre de problèmes de santé. L’ex-dirigeant de 55 ans purge une peine de six ans de prison pour "abus de pouvoir", une condamnation qu’il conteste et dénonce comme politique. Condamné en 2018 par contumace alors qu’il vivait en exil, il a été arrêté à son retour en Géorgie en octobre 2021.