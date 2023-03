Les manifestants protestaient contre cette loi qui prévoit que les organisations qui reçoivent plus de 20% de leur financement de l’étranger devraient s’enregistrer en tant qu'"agents de l’étranger", sous peine d’amendes.

La présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili, s’est exprimée à la télévision depuis New York pour se dire "aux côtés" des manifestants. "Vous représentez aujourd’hui la Géorgie libre qui voit son avenir dans l’Europe et qui ne laissera personne lui voler cet avenir", a-t-elle ajouté en demandant que la loi soit "abrogée" et promettant d’y apposer son veto.