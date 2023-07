Georgette, une épicerie Bio, située à Liège livre aujourd’hui en vélo-cargo

Georgette est une épicerie bio qui est située sur les hauteurs de Liège, dans le quartier de Cointe.

Pourquoi Georgette ? Georgette est en fait le petit nom d’une chèvre.

Que va-t-on y trouver ?

Principalement des produits issus de l’agriculture biologique, durable et, dans la mesure du possible, locale.

Le but est de montrer qu’il est possible de consommer et s’alimenter de manière à respecter l’environnement.

Mais l’objectif est aussi de mettre en avant une alimentation saine et durable.

Georgette n’est pas seulement la petite épicerie du coin mais elle est avant tout un lieu de partages, de rencontres.

On y trouve pas mal de denrées en vrac bien sûr, comme fruits bios, café artisanal, des citronnades, mix de noix & biscuits…

Aujourd’hui, ils ont décidé d’aller un peu plus loin et de faire leurs livraisons en vélo-cargo dans les entreprises liégeoises.

Une belle initiative qui fera du bien à notre environnement.

L’épicerie Georgette se situe 11 Place du Batty à Cointe (sur les hauteurs de Cointe).

Plus d’infos : Georgette BIO