Georges Simenon en Amérique : comment sa vie américaine a influencé ses romans

3 octobre 1945 : "Le Lalandia", cargo mixte danois de la Counard Line est à quelques encablures de la statue de la Liberté à New York. Les officiers de la douane montent à bord, puis ceux de l’immigration. Dans le salon des premières, ils tâtent le bras, examinent la langue, puis les fonctionnaires contrôlent les passeports. Le Departement Justice US Immigration and Naturalization enregistre l’arrivée sur le sol américain du citoyen belge Georges Simenon, de son épouse Régine et de leur fils Marc vers 6 heures 30.

Dès l’instant où Simenon pose le pied sur le quai, il change son destin pour entamer la période la plus trépidante de sa vie. Il ne se doute pas encore de ce qui l'attend : il va vivre de passion, de sexe, de Bourbon et de romans. Il va se brûler aux jalousies, aux déchirures. Il va traverser des paysages de westerns, des nuits comme les peint l’artiste américain Edward Hopper. Il va se saouler de blues et de jazz. Une nouvelle vie qui dictera la rédaction de ses prochains romans.

À son arrivée aux États-Unis, la famille Simenon vit des moments compliqués. Régine Simenon se sent comme en exil, elle sonde le vide de son couple ; quant à l’état d’esprit du romancier, ce n’est guère mieux. Certes, l’écrivain est très célèbre en Europe, mais en lui les sentiments se bousculent : c’est à la fois un soulagement, un reste de peur, une rancœur tenace. Mais surtout, une impression de vide amoureux. Le célèbre auteur Liégeois étouffe dans son couple. Mais ce n'est pas la seule raison qui pousse l'homme qui a créé le commissaire Maigret plus de 20 ans auparavant, à quitter la France pour tenter sa chance à New York à l'âge de 42 ans. Inquiété à diverses reprises pour des suspicions de collaboration avec l'occupant allemand lors de la Seconde Guerre mondiale, Georges Simenon est surtout pointé du doigt pour le grand nombre de succès cinématographiques qu'il connaît lors de cette période troublée. Ce 'profiteur' part pour ces deux raisons, en Amérique, pour vivre un temps au Canada avant de sillonner les routes des États-Unis. Il y fait la rencontre de Denyse Ouimet, sa nouvelle secrétaire, pour qui il ressent une passion incandescente...

L'Heure H vous conte l'aventure américaine d'un Georges Simenon exilé.