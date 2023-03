Georges Simenon aurait eu 120 ans en 2023 !

La Première exposition s'intitule "Simenon, images d'un monde en crise" Photographies 1931-1935 et se tient en ce moment et jusqu'au 27 août 2023 au Grand Curtius à Liège.

Entre 1931 et 1935, Georges Simenon a voyagé à travers le monde et en a rapporté des reportages, des romans et, on le sait moins, des milliers de photographies, souvent de très grande qualité. C’est une sélection de celles-ci qui est présentée au Grand Curtius, au gré d’un parcours qui pose la question suivante : que nous dit Simenon photographe de Simenon romancier et reporter ? Comment chez lui l’image complète-t-elle ou éclaire-t-elle le travail d’écriture ?

"Simenon, images d'un monde en crise" Photographies 1931-1935, exposition à voir jusqu'au 27 août 2023 au Grand Curtius à Liège.

Accès par le quai de Maestricht, 13 - 4000 Liège.

Pas de réservation : présentez-vous à l'accueil du musée.

Tarifs :