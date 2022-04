Georges Pradez : l'homme qui avait du soleil dans la voix

Il avait en poche toutes les ficelles du métier : le verbe facile, le mot juste et la petite pirouette glissée au bout d'une phrase pour détendre l'atmosphère. Ses invités, il les considérait tous d'un œil bienveillant : simples quidams, célébrités, personnalités du spectacle... étaient interviewés avec la même courtoisie. Dans ses émissions, il a abordé mille et un sujets avec gourmandise et curiosité, et cette envie constante de partager le savoir avec le plus grand nombre.