Georges Mikautadze : "Il faut continuer comme ça, on est sur la bonne voie"

Seraing a partagé l’enjeu à Ostende ce samedi et est donc officiellement barragiste. L’avenir des Métallos en D1A se jouera donc lors d’une double confrontation face au deuxième de D1B, probablement le RWDM. Georges Mikautadze était très déçu du résultat au micro de Vincent Langendries : "On a tout bien fait. C’est une sensation très frustrante. On est tous très déçu de cette dernière action et de ce penalty marqué par Ostende. On avait à cœur de gagner ce match. On a tout fait. Ça ne nous a de nouveau pas réussi. Maintenant il faut se concentrer sur le dernier match et puis les deux matchs de barrage".

Pourtant, comme depuis quelques semaines, il y a du mieux dans le jeu sérésien : "On a marqué des buts. Si on n’encaisse pas ce dernier but, on en prend qu’un. Ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions à part la barre et les deux buts. C’est comme ça, c’est le football. On va apprendre. On va aborder les deux matchs de barrage à fond".

Le partage a donc presque un goût de défaite, même si le contenu donne de l’espoir aux Métallos pour la suite : "On prend un point donc ce n’est pas une défaite mais on voulait absolument la victoire. On devait gagner ce match parce qu’on avait vu que Zulte Waregem avait perdu cet après-midi. On n’a pas réussi à tenir le score jusqu’au bout et maintenant, il faut se concentrer sur les barrages".

Au vu de sa situation délicate depuis quelque temps, Seraing préparait déjà les barrages depuis quelques semaines : "On le prépare depuis plusieurs semaines. On fait des bons matchs. On l’a montré au Standard et ce soir. C’est juste le score qui n’est pas favorable ce soir mais il faut continuer comme ça, on est sur la bonne voie. Il ne faut pas s’inquiéter et tout va bien se passer aux barrages".

A titre personnel, Georges Mikautadze a lui retrouvé le chemin des filets. Un but qui fait beaucoup de bien à la confiance : "Ça me fait beaucoup de bien. En plus j’ai une première occasion que je mets à côté. La suivante je la mets au fond. Ça fait longtemps que je n’avais pas marqué, ça me fait beaucoup de bien. A l’entraînement je marque toujours des buts mais en match, c’était plus compliqué. Je n’arrivais pas à avoir beaucoup d’occasions et si j’en avais, j’avais du mal à les concrétiser. Ce soir, c’est reparti, j’espère directement à partir du match de Genk et puis les matchs de barrage".