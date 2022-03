Georges-Louis Bouchez : "Si vous ne baissez pas le prix des carburants, vous étranglez la classe moyenne et vous ne sauvez pas le climat"

Mais si les mesures jouent sur les prix, certains partis comme les Verts flamands proposent de jouer sur la consommation (dimanche sans voiture, vitesse limitée sur les autoroutes, etc). Pour Georges-Louis Bouchez "si des gens veulent ne pas prendre leur voiture le dimanche, ils peuvent. Mais cela n'aura aucune incidence sur les prix à la pompe car aujourd'hui il n'y a pas de problème d'offre comme en 1970. Et actuellement, les prix augmentent car les marchés spéculent sur des produits à venir."

Un marché très volatile donc qui amène à la question de la nécessité de décisions structurelles à long terme par rapport à l'énergie dans notre pays. Un aspect par rapport auquel le président du MR tacle Ecolo : " Les écologistes ont défendu pendant des années le fait que plus l'énergie serait chère, moins elle serait consommée et donc ce serait bon pour la planète. Cette solution n'en est pas une. C'est un leurre. En réalité les gens sont obligés de se chauffer, de se déplacer. Et si vous ne baissez pas le prix des carburants et de l'energie, vous étranglez la classe moyenne et vous ne sauvez pas le climat."