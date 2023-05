Georges-Louis Bouchez, président des Francs Borains : « Il n’y a pas de raison de croire qu’on n’aura pas notre licence »

Si tout se passe bien pour les Borrains, ils évolueront donc en D1B l’année prochaine. Un passage du foot amateur au foot professionnel auquel le club s’est préparé. "J’ai toujours dit qu’il y avait de la place pour un club comme le nôtre. On est dans l’arrondissement de Mons-Borinage, c’est 250.000 habitants. Il n’y a plus de clubs professionnels en Wallonie picarde, donc Mouscron, Tournai. On a aussi un axe très direct sur le nord de la France. Donc on a une zone qui est quand même assez large. Et je rappelle que le Hainaut est la province la plus peuplée du pays. Il n’y a aujourd’hui qu’un seul club qui est en foot pro, c’est le Sporting de Charleroi. Donc il y a vraiment de la place pour les Francs Borains."

Et Georges-Louis Bouchez d’ajouter : "Il y a des discussions qui se font à la fois avec des investisseurs, avec des partenaires financiers. Parce que c’est clair, la D1B, c’est un autre monde sur le plan du business model. On a travaillé à cette saison avec un budget d’un million d’euros, l’année prochaine, si on veut quelque chose de stable et sérieux, on peut multiplier par cinq ou par six. Il y a bien évidemment certaines rentrées qui vont considérablement augmenter. Nos droits de télévision vont faire foi dix facilement. Néanmoins, il y a un travail qui a déjà été lancé avec des banques d’affaires, avec des cabinets d’avocats et ce travail a été lancé dès le mois de décembre."