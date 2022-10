Georges-Louis Bouchez parle de “grévitude” en Wallonie : êtes-vous d’accord avec lui ?

À propos de la grève qui a touché l’aéroport de Charleroi, Georges-Louis Bouchez parle de “grévitude” en Wallonie. En interview dans La DH, le président du MR évoque sa volonté qu’un service minimum soit mis en place dans les aéroports et plus globalement tous les services publics. Mais à propos du mouvement de grève de lundi et mardi, il dit ceci : " Je pense que le problème ici vient de la “grévitude” qu’on a en Wallonie, où on est dans l’opposition par principe ".

Êtes-vous d’accord avec lui ? C’est la question que l’on vous posait ce matin sur "c’est vous qui le dites".