Georges-Louis Bouchez : "Le PS devient le parti de la sieste et c’est très déplorable"

Par ailleurs, Paul Magnette est annoncé comme candidat Premier ministre en cas de succès de son parti aux prochaines élections. Interrogé sur La Première, le président du MR Georges-Louis Bouchez estime que "penser à sa carrière personnelle maintenant, quand on voit l’état du pays et en particulier celui des entités francophones, c’est assez irresponsable". Il voit une "ligne de fracture" entre le MR qui "veut mieux récompenser le travail et augmenter le taux d’emploi" et le PS.

Avec sa blague, qui relaie un cliché sur les Wallons, "une insulte aux francophones", Paul Magnette "a lancé la campagne électorale de Bart De Wever", selon Georges-Louis Bouchez. "Au départ, le socialisme avait le travail au cœur de son projet, aujourd’hui cela a disparu et je suis au regret de constater que cela devient le parti de la sieste et c’est très déplorable".

Quant à l’avenir de la coalition gouvernementale, Georges-Louis Bouchez, estime que "si tout le monde respecte l’accord du gouvernement, on peut travailler ensemble, mais on ne deviendra pas pour autant le même parti".