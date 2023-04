Georges-Louis Bouchez : « il faut arrêter avec la logique des primes à l’isolation! »

Interrogé dans le cadre du PODCAST "Déclic – Le tournant", le président du MR développe sa vision de la transition, ses idées pour lutter contre le réchauffement climatique et ses solutions pour notre futur énergétique…

Pour Georges-Louis Bouchez, la mise en oeuvre de nos objectifs de neutralité carbone doit passer par la responsabilisation de chacun : "et donc par exemple, en matière d'isolation, on doit arrêter avec les logiques de primes, de donner des chèques aux gens… parce que c'est déresponsabilisant à crever. Par contre ce qu'on doit faire, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'investir, ce sont par exemple des prêts à taux zero, des facilités d'octroi de prêt, parce que les prêts ça se rembourse… et donc ce que vous allez économiser servira à rembourser d'abord le prêt."

Une mesure qu'il présente comme un moyen de lutter contre l'effet rebond. Puisqu'on sait qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne, plusieurs études ont démontré que la politique d'isolation des bâtiment n'avait apporté qu'un faible gain d'énergie, puisque les bénéfices financier de ces gains liés à l'isolation avaient servi à agrandir les maisons ou à les chauffer d'avantage, par exemple.

Et le président des libéraux francophones ajoute : "Le pire dans cette histoire, dans cet espèce de communisme repeint en vert chez certain, ce serait que l'Etat pourvoie à tout et conduise à une déresponsabilisation totale. Il faut que tous les acteurs soient concernés!"

Les prêts à taux 0 ne suffiront pas, pour la coalition climat

Une idée qui fait bondir Nicolas Van Nuffel, le président de la coalition climat qui estime que "si Les prêts à taux zéro font bien entendu partie des solutions, ils ne suffiront pas. Les primes non plus d’ailleurs. Selon la Commission européenne, la Belgique rénove au bas mot trois fois trop lentement pour atteindre ses objectifs climatiques." Et se basant sur les propose de Georges-Louis Bouchez dans le PODCAST, il ajoute : "Monsieur Bouchez souligne très bien dans son interview qu'on peut être libéral et assumer que face aux défaillances du marché dans un secteur stratégique, l’outil collectif que constitue l’Etat peut jouer son rôle de moteur." C’est le cas ici.

La Coalition Climat rappelle d'ailleurs qu'elle réclame un pacte logement-énergie visant justement à mobiliser tous les acteurs afin de stimuler la rénovation des logements ce qui devrait, ajoute encore Nicolas Van Nuffel "à la fois stimuler l’économie, créer de l’emploi, améliorer l’état des finances publiques et celles de la sécurité sociale, les gens tombant moins malade dans des logements en bon état. Pourquoi rater une telle opportunité? La responsabilité collective n’est pas contraire à la responsabilité individuelle, c’est son complément."

