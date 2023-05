Georges-Louis Bouchez et Nelson Monfort sont les invités du Grand Cactus ce jeudi 25 mai !

Nelson Monfort est devenu une figure emblématique du journalisme sportif en France. Il a couvert de nombreux événements sportifs majeurs, tels que les Jeux olympiques, les championnats du monde de ski, les compétitions de patinage artistique avec son binôme Philippe Candeloro, le tennis, le rugby, et bien d’autres encore. L’un des aspects les plus reconnaissables de sa carrière est son style de commentaire passionné et coloré. Connu pour ses interviews facilitées par sa maîtrise des langues et son sens de l’humour, cela lui a valu une forte popularité auprès du public français !