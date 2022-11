Georges-Louis Bouchez devrait-il penser à la désintox des réseaux sociaux ?

Dominique, une auditrice de Bruxelles, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je pense qu’aujourd’hui, les réseaux sociaux sont un moyen de communication indispensable pour toucher la population. S’il est addict, nous le sommes aussi et on devrait aussi suivre une cure de désintox. Cela permet le débat et un échange d’idées. Il doit être visible et il essaie de faire passer son message. Personnellement, ses tweets ne me dérangent pas. C'est une façon de montrer qu'on est présent. Ceux qui ne sont pas actifs comme lui sont dépassés."