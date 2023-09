Georges-Louis Bouchez bientôt détrôné de la présidence du MR ? "Son vrai bulletin ce sera l’élection"

Le MR prolongera-t-il Georges-Louis Bouchez comme président au-delà des élections de juin 2024 ? Ou prendra-t-il le risque d’une élection interne vu les dissensions dans le parti ? L’avis de Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef au Soir et chroniqueuse au Standaard et Alain Gerlache, journaliste à la RTBF et au Morgen dans le Parti pris de Matin Première.

Le style de l’actuel président du MR bouscule, et ce au sein même de son parti. Ce dernier doit d’ailleurs décider de prolonger ou non le mandat de Georges-Louis Bouchez, qui doit normalement prendre fin en novembre.

Pour Béatrice Delvaux, les vrais concurrents manquent face au Montois : "Il y a ceux qui n’osent pas y aller comme Jeholet. Ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas, c’est Sophie Wilmès. Et ceux qui estiment que c’est trop tôt, ne veulent pas y retourner, c’est Charles Michel".

Évincer Bouchez à quelques mois des élections, c’est aussi prendre le risque qu’il crée "sa propre liste". Le prolonger ad interim et reporter l’élection un an plus tard pourrait permettre à ses détracteurs de briguer la présidence si le MR perd les élections de 2024. Et "le seul pour lequel il s’effacerait calmement, cela pourrait être Charles Michel" estime l’éditorialiste du Soir. "Son vrai bulletin ce sera l’élection. Pour le moment il y a une équation qu’ils doivent trouver : trouver la formule pour le garder mais pas trop longtemps, et lui va peut-être trouver une formule pour être gardé mais un peu plus longtemps que ce que les autres espèrent".

Pour Alain Gerlache, la question est plutôt de savoir "jusque quand" les ténors du parti, qui brigueraient un poste ministériel, le prolongeraient. Vu ses qualités de communicateur et son dynamisme, ce serait aussi "une folie de changer de président à quelques mois des élections".