Georges-Louis Bouchez abandonne une émission de téléréalité flamande : mauvais coup de pub ou pari réussi ?

La participation d’une personnalité politique à une émission de divertissement télévisée est loin d’être une première en Flandre. Elle semble même devenue un point de passage idéal pour les politiciens en recherche de visibilité.

Rien que ces dernières semaines, nous avons pu apercevoir à la télévision flamande la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) se dévoiler dans "Viva la feta", le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) en compagnie de sa mère dans "Waarom wachten" et le président de Vooruit Conner Rousseau déguisé en lapin dans l’émission "Mask Singer".

Même si elles sont plus rares, ces apparitions télévisuelles ne sont pas pour autant inexistantes en Wallonie. On pense notamment à la récente participation du député fédéral Denis Ducarme à l’émission "Les traîtres" sur RTL TVI, Elio di Rupo à Sans Chichis en 2014, ou avant, en 2009, Les 12 Travaux de Michel Daerden. On est cependant loin de la présence des personnalités politiques flamandes à la télévision. Et ça, Georges-Louis Bouchez l’a bien compris…