Georges-Louis Bouchez à propos de l’entartage : "Personne ne mérite, quel que soit son comportement, qu’on procède de la sorte"

je suis d’autant plus content d’avoir déposé plainte, parce que c’est un acte politique

Entarter Georges-Louis Bouchez était une "démarche éminemment politique et symbolique" assure l’auteur des faits, Etienne Lorent. La tarte, c’était une manière de jouer au jeu de Georges-Louis Bouchez. A sa manière de faire de la politique et à toucher son image, dit l’auteur de l’entartage. "Je ne pense pas avoir été si violent. Je pense que je porte une critique forte sur la manière de faire de la politique qui est dans l'immédiateté, qui est dans le bruit médiatique. Je ne vise pas monsieur Bouchez, finalement. Je vise une manière de faire de la politique. Et lui évidemment c’est la figure de proue, ça, je pense que tout le monde sera d’accord pour le dire."

Suite à cet évènement, le président du MR nous confirmait ce matin qu’il avait porté plainte contre l’entarteur le jour même. "J’attends tout simplement qu’il soit condamné parce qu’il peut avoir son opinion, j’entends son analyse. C’est quelqu’un qui est marqué idéologiquement puisqu’il a été désigné sur une liste PS/Ecolo." Et "je suis d’autant plus content d’avoir déposé plainte, parce que c’est un acte politique. Et quand on est mandataire public, on doit s’exprimer par la parole et pas par la violence".

Georges-Louis Bouchez ajoute : "Imaginez que ça soit un militant de droite, voire d’extrême droite, qui s’en prenne à Jean-Marc Nollet ou à Paul Magnette. Vous auriez entendu tous les cris d’orfraie…" Pour le président du MR, l’auteur de l’entartage "doit être traité de la même manière que si ça avait été un militant d’une autre idéologie qui utilise la violence".