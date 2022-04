Georges-Louis Bouchez à Jeudi en Prime : le MR propose 25.000 euros aux 18-25 ans

Dimanche, 1er mai, le MR se rassemblera en région liégeoise, à Herstal, un fief socialiste, mais aussi une localité où, en 2018, un électeur sur quatre a voté pour le PTB. A Herstal, le MR pesait un peu moins de 9% des voix. Alors, pourquoi ce choix ? Parce qu’Herstal a été "une ville industrielle", et parce que "nous voulions montrer que ces territoires ne doivent pas vivre dans le passé et que les solutions libérales sont celles du redéploiement qui donne un avenir à chacun et ne pas se cantonner, comme on l’a trop souvent fait, dans un certain misérabilisme ou un certain fatalisme", explique Georges-Louis Bouchez.

Lors de ce meeting, ce sera aussi l’occasion pour le MR de rappeler ses priorités et de mettre en avant une proposition "phare" pour le MR : l’octroi d’un capital de 25.000 euros aux jeunes de 18-25 ans, sous certaines conditions. "Aujourd’hui, il y a beaucoup de jeunes qui, par manque de moyens, n’arrivent pas à lancer leur entreprise, à mener un projet de formation ou d’enseignement. C’est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le Capital jeunes", explique Georges-Louis Bouchez. Ces 25.000 euros pourraient être payés "en une fois ou mensuellement".

Cet argent servirait à trois choses. "Soit pour financer l’accession à la propriété car on le sait, c’est un enjeu pour ne pas tomber dans la pauvreté, soit un projet économique, lancer sa start-up, lancer son commerce, soit un projet d’enseignement ou de formation, par exemple aller étudier à l’étranger", détaille Georges-Louis Bouchez.

D’où viendrait l’argent ? "Ce montant ne serait pas compatible avec une série d’allocations déjà existantes", poursuit le Président du MR. Ceux qui opteront pour ce "Capital jeunes" renonceront aux allocations familiales. Georges-Louis Bouchez rappelle cependant que "les allocations familiales, tout le monde ne les perçoit pas, en tout cas jusqu’à 25 ans". Globalement, le budget nécessaire au financement de cette mesure serait plus élevé que ce que coûtent actuellement les allocations familiales, puisque, l’explique Georges-Louis Bouchez, "il y a des publics en plus qui vont apparaître, donc il y a un surcoût effectivement". Le Président du MR insiste, "on mobilise un capital qui doit être productif", il ne s’agit pas "d’argent gratuit". Quant au "léger surcoût", il sera compensé, "comme on augmente l’insertion des jeunes, via par exemple, la formation, c’est autant de personnes qui ne devront pas avoir d’allocations sociales dans le futur, mais qui seront productives", estime Georges-Louis Bouchez.

Les jeunes rentreraient leurs projets "auprès de l’administration, qui aura des critères pour déterminer", précise le Président du MR.