"Georges-Louis Bouchez a été d’une clarté totale par rapport aux thèses puantes de l’extrême droite devant l’opinion flamande" pour Louis Michel

Ancien ministre des Affaires étrangères et commissaire européen, Louis Michel est également revenu sur les résultats de l’élection présidentielle en France. Il a défendu Emmanuel Macron, réélu président, face à ses critiques. "Je pense que les gens ont eu peur face aux différentes crises que l’on a connues", explique-t-il. "Et quand les gens ont peur, le premier sur lequel on tape, c’est le président".

Il est arrogant parce qu’il est plus malin que vous

Louis Michel a vanté les qualités d’Emmanuel Macron. "Il est l’un des rares présidents qui aime aller débattre sur le terrain. Macron parle avec les gens. Mais il respire tellement l’intelligence, la connaissance technique que ça donne l’impression qu’il a toujours raison". Macron n’a cependant pas toujours fait preuve du plus grand sang froid et, à plusieurs reprises, il a sorti des petites phrases piquantes qui n’ont pas été appréciées. Des phrases telles que "Je traverse la rue et je vous en trouve du travail", s’adressant aux chômeurs. Mais pour Louis Michel, cela montre juste que "les hommes politiques ont les mêmes défauts que vous. Ils ont aussi le droit de relâcher la vapeur".