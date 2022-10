Georges Leekens : "Les Diables ont plus de chances à la Coupe du monde qu’en 2018"

Georges Leekens croit aux chances des Diables rouges au Mondial. Sur le plateau de l’émission "De Afspraak", l’ancien sélectionneur s’est montré plutôt optimiste à un mois de la compétition.

Que peuvent espérer les Diables rouges cette année à la Coupe du monde ? C’est la grande question qui agite tous les supporters. Entre certains départs à la retraite, des blessures et la méforme de plusieurs cadres, l’optimisme n’est pas vraiment légion parmi les suiveurs. Pourtant, Georges Leekens, sélectionneur national entre 2010 et 2012, n’est pas de cet avis.

Sur le plateau de la VRT, Long Couteau voyait le verre à moitié plein dans la situation actuelle : "Je pense qu’ils ont plus de chances que lors de la Coupe du monde précédente. Le public en attend moins et la pression sera moins forte. En plus, la faim de remporter un prix sera encore plus grande."

Toutefois, l’ancien entraîneur est conscient de certaines lacunes des Diables : "On ne peut pas rater 2 ou 3 personnes. L’épine dorsale de l’équipe doit être au plus haut niveau.", a-t-il expliqué.

À 33 jours du premier match des Diables face au Canada, les pronostics vont bon train alors que les sélections ne sont pas encore dévoilées. Reste à espérer que Leekens ait raison, au moins à 90%.