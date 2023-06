Georges Grün à propos de son ancien équipier Stéphane Demol : "Un gars franc qui vivait à 100 à l’heure"

Un but pour l’Histoire du football belge. Une tête rageuse signée Stéphane Demol, contre la grande Union Soviétique, qui avait envoyé les Diables rouges en quart de finale de la Coupe du monde 1986 aux Mexique. Un but pour l’éternité, auquel Georges Grün a assisté aux premières loges, lors du premier des deux Mondiaux auxquels le défenseur a participé aux côtés de Stefan Demol. Un but "extraordinaire", Grün ne le cache pas, mais pour celui qui avait aussi "grandi" avec Demol sous le maillot d’Anderlecht et sous celui des Diables, l’impact du n°21 des Diables, décédé hier, ne se résume pas à cette action.

"On avait mal commencé ce tournoi, c’était mal parti et nous, les jeunes (Stéphane, Patrick Vervoort, moi-même…), on n’avait pas joué au début. Stéphane, malgré son jeune âge, n’a pas hésité à s’exprimer et à dire à Guy Thys que quelque chose n’allait pas, qu’il fallait changer… Le coach s’en est bien rendu compte, il a changé des choses, il a fait jouer les jeunes qui piaffaient d’impatience. Et on a réalisé quelque chose qui a aidé à écrire l’Histoire du foot belge…"