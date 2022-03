Georges Goldine, l’ancien échevin liégeois des musées, n’est plus

Avec son allure volontiers vieille France, il a incarné, pendant des années une certaine idée de la grandeur principautaire. Il a été l’homme du mois de la francité, au début des années septante, qui a voulu continuer à placer la cité ardente sur la carte du monde, du moins francophone. Il a été l’initiateur des grandes expositions d’art moderne. Mais son son côté très rond, voire rondouillard, il a été un redoutable politicien, voire un redoutable homme d’affaires.

Il a été longtemps le ciment de l’alliance libérale et socialiste à la tête de la ville. Puis il a été la cheville ouvrière de l’arrivée de la multinationale CGE en région liégeoise, intéressée à la privatisation des ressources en eau de la région wallonne. Il a installé sa tête de pont à l’hôtel de Sélys Longchamps, sans totalement réussir à le réhabiliter. Et pour cause : il a été emporté par le scandale des horodateurs, une sulfureuse affaire de corruption pour installer les appareils de contrôle du stationnement automobile, qui a entraîné la démission et l’inculpation du bourgmestre Close, bénéficiaire d'un cadeau de deux millions de francs. Il ne s’en est jamais véritablement remis : son interpellation, à la descente d’un avion, sous le regard des journalistes, l’a profondément affecté. Même si, judiciairement, il s’en est tiré avantageusement.

Il laisse le souvenir d’une amabilité, d’une élégance, d’une correction, d’une fidélité qui ne sont plus guère de mise en politique.