Georges Gilkinet : "S’il fallait prolonger les centrales nucléaires, c’est le gouvernement précédent qui aurait dû prendre les initiatives"

Une fois de plus, le dossier du nucléaire fait tanguer le gouvernement De Croo. Après le MR, c’est au tour de l’Open Vld du CD&V et de Vooruit de s’interroger quant à la fermeture des réacteurs en 2025. Entre hausse des prix et tensions entre la Russie et l’Ukraine, la conjoncture actuelle sème le doute.

Alors, Ecolo fait-il du dogmatisme sur cette sortie du nucléaire ? "Ecolo s’attache à la mise en œuvre de l’accord de gouvernement en matière énergétique qui est assez claire et qui dit qu’on doit garantir la sécurité d’approvisionnement et maintenir des prix accessibles en fonction de ce qui est dans nos mains", se défend le vice-Premier ministre fédéral Georges Gilkinet (Ecolo).

Le cafouillage politique

Mais si l’accord de gouvernement est "clair" selon le Vice Premier, la situation politique est loin de l’être. Et de plus en plus de voix sont en train de remettre en doute le plan A, autrement dit la fermeture de tous les réacteurs nucléaires en Belgique en 2025.

Vu la crise et l’instabilité géopolitique, certains estiment en effet que cette fermeture est inconsciente. Mais Georges Gilkinet n’en démord pas : "l’ensemble des organes qui conseillent le gouvernement fédéral – Elia, la Creg, le SPF Economie, des universitaires – confirment le bienfondé du scénario vers lequel nous avançons."