Georges Gilkinet (Ecolo) sur la hausse des coûts de l’énergie : "nous souhaitons que le fonds social énergie soit permanent"

Le pouvoir d’achat était aussi en discussion ce matin sur nos antennes. La Banque nationale a remis hier un rapport. Elle signifie qu’il y a bien une baisse réelle de notre pouvoir d’achat, mais qui serait compensée par la hausse des salaires due à l’indexation automatique de ceux-ci. Celle-ci compenserait donc à partir de 2023 complètement la perte du pouvoir d’achat, selon Pierre Wunsh, le gouverneur de la BNB. De plus, le tarif social en vigueur dans notre pays permet déjà de compenser pratiquement cette baisse du pouvoir d’achat, contrairement à ce qu’il se passe dans les pays voisins.

On parle de sécurité, on parle de Défense, il faut aussi un " bouclier social "

Demain, le gouvernement fédéral se penchera (en conseil des ministres restreint) justement sur cette question du pouvoir d’achat. Et le Vice-Premier de plaider, en plus de l’indexation automatique des salaires, pour un allongement illimité du " fonds social énergie", une pérennisation dans le temps (pour le moment prévu jusqu’à fin septembre). Il faudrait donc selon lui, le " couler dans la loi " – car, de plus " il fonctionne très bien " – et le pérenniser, à l’instar de l’indexation automatique.

" On parle de sécurité, on parle de Défense, il faut aussi un " bouclier social " ". Le ministre plaide aussi pour continuer la réduction (6%) en matière de TVA sur l’énergie pour l’hiver prochain. Améliorer le système (transformer la TVA en accises), améliorer notre autonomie énergétique, et développer la mobilité.