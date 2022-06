La Trois vous propose ce téléfilm consacré au chanteur français et qui nous fait découvrir qui était Georges avant Brassens. Écrivain, poète et musicien, voici le portrait de cet artiste atypique en mode fiction et donc romancé mais tout aussi riche qu’un documentaire.

Georges Brassens (1921-1981) n’a pas toujours eu une guitare et une pipe ! Parmi les plus de 200 chansons qu’il a composées, on en connaît au moins quelques-unes : Chanson pour l’Auvergnat , La Mauvaise Réputation , Le Gorille , Les Amoureux des bancs publics , Les Copains d’abord... Mais on sait finalement peu de choses de la période allant de sa jeunesse jusqu’à ses premiers succès.

Ce téléfilm se concentre sur la période allant de 1939 à 1952 et nous retrace les débuts de la vie de cet homme devenu poète plutôt que voyou. À Sète où il est né, Georges est un ado drôle et rebelle qui se bat et commet des petits vols. C’est la honte pour la famille et pour lui-même lorsqu’il est arrêté par la police et renvoyé de l’école. Mais il suffit parfois d’un seul professeur qui perçoit votre talent pour se voir pousser des ailes. C’est ainsi que le jeune garçon décidera de partir à Paris pour tenter sa chance. Il connaîtra des années de galère mais à force de travail, il finira par devenir l’artiste majeur qu’on a connu. Son goût pour ce que sa mère appelait "les gros mots", ses copains, son amour des femmes… Toute la jeunesse de Georges Brassens est dans cette adaptation télévisuelle signée Gérard Marx avec Stéphane Rideau pour incarner le chanteur, Marie-Anne Chazel et Bruno Lochet.

Georges Brassens, la mauvaise réputation, c'est ce mardi 21 juin à 20h35 sur La Trois.