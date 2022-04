George Thorogood et ses records au.. baseball !

Aujourd’hui, nous allons nous intéresser à un des sports -rois aux Etats-Unis, j’ai nommé le base-ball !

Notre musicien- sportif du jour a joué pour une équipe semi-professionnelle, les Delaware Destroyers dans les années 70. Une expérience qui lui servira à donner un nom à son groupe … Les Destroyers ! Le batteur de ce groupe aurait, semble-t-il, joué également dans la même équipe. George (il s’appelle George) jouait deuxième base et batteur et la légende veut même qu’il ait quelques records à son actif … Il aurait même continué à jouer pour eux alors qu’il commençait à être connu comme musicien, même au milieu de l’enregistrement d’un album.

Ce qui est sûr, c’est qu’il est un immense fan de base ball et des New York Mets en particulier.

C’est en 1970 qu’il voit Jon Hammond sur scène et décide changer son fusil (ou sa batte, en l’occurrence) d’épaule et de concentrer sur le blues/rock.

Et en 1973, il forme son groupe The Destroyers dans le Delaware avant d’émigrer à Boston et d’écumer les clubs locaux. Et c’est de là que va démarrer la carrière de George Thorogood and the Destroyers !

Il faudra attendre encore 4 ans, En 1977, pour voir arriver leur premier album avec une reprise d’un classique de John Lee Hooker qui tourne encore aujourd’hui, notamment chez nous, sur Classic 21.

En 1982, il sortira un autre titre mythique qui s’appelait comme l’album : " Bad to the Bone ". Ensuite il continuera à sortir des albums avec plus ou moins de succès … Moins que plus, souvent mais George Thorogood est toujours là !