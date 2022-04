George Russell : "On a encore besoin d'un peu de temps, on va revenir dans le coup"

"On a profité de la malchance ou des erreurs des autres pilotes. On travaille comme des fous pour essayer de revenir au plus vite sur le devant de la scène. On continue de se battre, on ne va jamais abandonner. On était loin en arrivant ici à Melbourne, mais on termine sur le podium. C'est la preuve qu'il faut poursuivre dans cette voie, les choses vont se solutionner à un moment. Le prochain Grand Prix, ce sera le retour en Europe. Je pense qu'on a encore besoin d'un peu de temps, mais je rassure les fans de Mercedes, on va revenir dans le coup", a lui précisé Russell.

Le GP d’Emilie-Romagne, sur le circuit d’Imola, se tiendra en effet dans quinze jours.