George Michael remporte le vote des fans pour le Rock & Roll Hall of Fame 2023

George Michael a reçu le plus grand nombre de votes de fans parmi les candidats à l’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame en 2023.

Le soutien à George Michael a massif. L’icône pop a recueilli 1.040.072 votes de fans qui pouvaient participer en ligne une fois par jour pour ajouter un artiste aux candidats pour l’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame de cette année. Il était suivi par Cyndi Lauper (928.113 votes), Warren Zevon (634.130), Iron Maiden (449.682) et Soundgarden (427.040). Mais ce qui est peut-être encore plus impressionnant, c’est que parmi les candidats en lice, on retrouvait également des artistes comme Willie Nelson, Kate Bush, A Tribe Called Quest, Rage Against the Machine et The White Stripes. Selon le site Ultimate Classic Rock, le chanteur de "Faith" était en tête depuis le mois de mars.

Bien que le vote des fans ne garantisse pas l’intronisation, les cinq gagnants du vote des fans, à l’exception d’un seul, ont tous été intronisés depuis le début du scrutin public. Les cinq personnes ayant obtenu le plus grand nombre de voix seront inscrites sur un seul bulletin de vote des fans, qui sera comptabilisé avec les bulletins de vote des membres officiels. Les noms des membres de l’édition 2023 devraient être annoncés en mai et une cérémonie devrait avoir lieu à l’automne.

Récemment, un biopic centré sur la pop star était en cours de développement avec Theo James (The White Lotus) dans le rôle principal, mais les ayants droit de Michael ont précisé qu’ils n’avaient pas donné leur aval à la production. Par ailleurs, le documentaire George Michael Freedom Uncut, largement autobiographique, est sorti en 2022.