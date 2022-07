George Lazenby, visage oublié mais sensible de James Bond dans 'Au service secret de Sa Majesté'

A l’occasion des 60 ans de la franchise 'James Bond', Ayrton Touwaide évoque pour C’est génial ! L’épisode le plus atypique de la série : Au service secret de Sa Majesté.

L’unique film avec George Lazenby est certainement la mission la plus originale, la plus surprenante et la plus émouvante de toute la carrière de l’agent 007.

Avec Clément Feutry, spécialiste de l’univers littéraire, cinématographique et vidéoludique de James Bond et Guillaume Evin auteur de 'Il était une fois James Bond' aux éditions l’Archipel, et 'Bond – La Légende en 25 films' chez Hugo Doc.