George Gerswhin

J’étais dans le train, avec son rythme d’acier, son bruit cliquetant, si stimulant pour un compositeur (j’entends souvent de la musique au cœur même du bruit) lorsque j’entendis soudain – je la vis même sur le papier- toute la construction de la Rhapsodie du début jusqu’à la fin. Aucun nouveau thème ne m’est venu à l’esprit, mais j’ai travaillé sur le matériau thématique que j’avais en tête, en essayant de concevoir cette composition comme un tout. Je l’ai entendu comme une sorte de kaléidoscope musical de l’Amérique, de notre vaste melting-pot, de notre indéfectible enthousiasme national et de notre folie métropolitaine. En arrivant à Boston, je possédais un plan précis de la partition, sinon sa substance réelle.

George GERSHWIN - Sweet and lowdown. George Gershwin.

George GERSHWIN - Summertime . Ella Fitzferald et Louis Armstrong .

George GERSHWIN - Embraceable you. Steve Houben et Michel Benita.

George GERSHWIN - Lullaby. Orchestre de Cleveland sous la direction de Riccardo Chailly . DECCA 417326-2.

Frédéric CHOPIN - Des Etudes (n°10 à 12 extraites de l’opus 25 . Jan Lisiecki. DG 4791039.

George et Ira GERSHWIN - Lullaby. Ella Fitzferald.

George GERSHWIN - Oh, Lady, be good!. Frank Braley. HM 901883.

George GERSHWIN - Fascinating Rhythm extrait de Oh, Lady, be good!. Renée Fleming et la Staatskapelle de Dresde sous la direction de Christian Thielemann. DG 478248.

Maurice RAVEL - Les deux premiers mouvements du Trio avec piano. Trio Wanderer. Le Chant du Monde LDC 2781114 HM 90 .

George GERSHWIN - Un extrait de la Fantaisie sur Porgy and Bess. Joshua Bell et sous la direction de John Christopher Williams. SK60659.

George GERSHWIN - Trois Préludes pour piano. Frank Braley. HM 901883 .

George GERSHWIN - Swanee. George Gershwin.

George GERSHWIN - Rhapsody in Blue. Jean-Yves Thibaudet et l’Orchestre symphonique de Baltimore sous la direction de Marin Alsop . DECCA 4782189.

George GERSHWIN - Le deuxième mouvement du Concerto en fa majeur pour piano et orchestre. Hélène Grimaud et l’Orchestre symphonique de Baltimore sous la direction de David Zinman. Erato 195710 .

