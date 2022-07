George Ezra revient avec un troisième album très pop

Georges Ezra revient avec un troisième album très pop, Gold Rush Kid. Dans l'actu musicale du 8/9, Bruno Tummers vous présente ce nouveau titre, qui deviendra probablement un tube estival.

Vous avez probablement découvert George Ezra avec son single Budapest sorti en 2014. A l'époque, le Britannique avait joué au festival de Glastonbury, qui est un des festivals les plus importants d'Angleterre. Avec son titre Did You Hear The Rain, il se fait remarquer et commence à travailler sur un premier EP qui sortira quelques mois plus tard. De ce premier opus, il y a un titre dont tout le monde se souvient, Budapest. Un single très folk mais avec une touche de modernité qui a marqué nos esprits.

Huit ans après le début de sa carrière, il revient avec un nouvel album Gold rush kid. Un troisième album très pop, idéal pour vous accompagner cet été. Et le nouveau succès de George Ezra, c'est Green Green Grass. Un titre dans lequel on lui reconnait une inflexion de voix à la Charlie Winston.

George Ezra a eu l’idée du titre Green Green Grass lors d’un voyage à Santa Lucia fin 2018 avec des amis, ils sont tombés sur une fête de rue avec trois scènes différentes et un buffet coloré. En se renseignant auprès du public, ils ont appris qu’il s’agissait de l’enterrement de trois personnes, ils célébraient trois vies. George Ezra a été séduit par le concept et de fil en aiguille à écrit ce titre.