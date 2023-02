George Ezra de retour sur scène avec Passenger en special Guest le 5/03 à Forest National !

Auteur, compositeur, interprète pop-folk de 28 ans, George Ezra enchaîne les tubes bien ficelés depuis 2014 et la sortie de son premier album “Wanted On Voyage”. Son style marie folk et blues à la perfection, sa voix unique et son sens de la mélodie font le reste.

“Blame It On Me”, “Paradise”, “Shotgun” et bien sûr le méga tube “Budapest” sont quelques-uns de ses titres qui lui ont permis d’être aujourd’hui un artiste respecté par ses pairs, adoré par des fans aux quatre coins du monde et récompensé aux Grammy Awards et par de multiples disques de platine.

“Anyone For You” et “Green Green Grass” sont les deux premiers extraits de "Gold Rush Kid", un magnifique troisième album qui le hisse aux sommets des charts du monde entier. Le jeune musicien souffle un vent de fraicheur, à son image, avec une joie de vivre communicatrice et sa musique qui fait tellement de bien.