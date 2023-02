George Clooney aux commandes du remake américain du "Bureau des légendes"

La série française d’Éric Rochant, considérée comme l’une des meilleures séries françaises de tous les temps va donc s’exporter aux États-Unis. La chaîne américaine Showtime a confirmé ce lundi avoir commandé une saison de la série rebaptisée The Department. Un remake dont la production et la réalisation ont été confiées à Mister What Else, 61 ans, qui compte bientôt 10 films à son actif.

Le Bureau des Légendes a été diffusé entre 2015 et 2020 en France sur Canal+ et chez nous sur La Une, durant cinq saisons et 50 épisodes. Cette série a été acclamé en France comme à l’international, vendue dans plus de 100 pays et même louée par la DGSE ! On suivait les aventures des agents secrets français de la DGSE (services de renseignements français) et particulièrement ceux qui menaient de longues missions en étant infiltrés à l’étranger sous de fausses identités. Le héros principal était incarné par Mathieu Kassovitz.

The Department "marchera sur les traces d’Homeland, l’une des productions les plus réussies et qui définit le mieux Showtime", a déclaré Chris McCarthy, président-directeur général de Showtime et Paramount Media. "Tout comme Homeland a élevé l’espionnage mondial à un niveau supérieur, The Department ira plus loin et emmènera les téléspectateurs dans un monde de subterfuges avec des personnages complexes qui luttent contre leurs propres démons alors qu’ils combattent des menaces nationales et mondiales." Le tournage devrait démarrer plus tard dans l’année.

Et à propos de tournage, George Clooney est en ce moment dans les rues de New-York où il a retrouvé Brad Pitt pour le tournage du film Wolves, un thriller signé Jon Watts qui sortira en 2024 en streaming. Ces deux-là n’avaient plus tourné ensemble Burn After Reading des Frères Coen en 2008.

Et Clooney a réalisé The Boys in the Boat pour la MGM, l'histoire du parcours d'une équipe américaine d'aviron lors des JO de 1936, et dont la sortie est prévue cette année.