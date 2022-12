George-Alain (Star Academy 2) revient, en musique, en 2023

Candidat de la saison 2 du télécrochet de TF1, Star Academy, en 2002, Georges-Alain Jones avait sorti un album qui fut un échec. Devenu ensuite commentateur sportif et père de famille, il n’a cependant jamais arrêté la musique et se prépare à présent à sortir un nouvel album.

Si Nolwenn Leroy était ressortie gagnante du château cette année-là, on se souvient néanmoins très bien de George-Alain, le candidat-thug de la saison 2 connu pour ses humeurs disons fluctuantes ! Et la mauvaise idée de la production de lui avoir fait chanter le tube "Asereje" de Las Ketchup avait évidemment amusé la galerie mais avait fait aussi se demander ce qu’il faisait là. En tout cas, il aimait la musique et même s’il est passé à côté du succès, il n’a jamais cessé d’en faire et n’a pas dit son dernier mot.