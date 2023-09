Géopolitique : qu'est-ce que la diplomatie symphonique ?

Le 25 août 1830, au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, l'opéra en cinq actes La Muette de Portici, signé du compositeur français Daniel-François-Esprit Auber, va jouer un rôle majeur dans l’histoire de la Belgique : son duo du second acte, Amour sacré de la patrie, est sans conteste le déclencheur de l’émeute conduisant à l’émancipation du joug hollandais et à l’indépendance du pays. La Muette de Portici n’est pas un cas isolé : les rivalités entre Etats se sont autant exprimées sur la scène militaire que musicale. De quelle manière la musique participe-t-elle à la marche de l’Histoire ? Eclairage avec Hélène Daccord, musicienne et chercheuse, dans Un Jour dans L'Histoire.