Géopolitique et guerre en Ukraine : Kaliningrad et le "corridor" de Sulwalki, deux grands points faibles de l’OTAN ?

Pour remédier à cela, et comme le temps n’est plus à la guerre froide, les autorités locales pensent dans les années 90 faire de la zone une sorte d’" Hong Kong sur Baltique ". Moscou, elle, ne l’entend pas de cette oreille. Elle craint des volontés autonomistes et voudrait bien continuer à bénéficier de sa position géographique et stratégique au cœur du nord l’Europe. Elle va cependant diminuer contingent militaire et armement. L’oblast devient un pion défensif.

On essaye de développer le tourisme à Kaliningrad dans le courant des années 2000, on fête les 750 ans de son érection, on y fait même jouer des matchs de la coupe du monde en 2018.

Mais depuis 2014 et la prise de la Crimée par Vladimir Poutine, le temps des tensions est bel et bien revenu… Une Entre-temps, l’Union européenne s’est étendue aux pays baltes et de l’Est et l’OTAN se rapproche, également peu à peu également de Moscou…