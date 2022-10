Geoguessr : la toute première World Cup, c’est demain à Paris !

Nous avons pu interviewer Olivier Simon, plus connu sous le pseudo de Krackdur dans la communauté Geoguessr. Il est l’un des créateurs de la Ligue Intercommu de Geoguessr qui existe depuis bientôt deux ans.

Peux-tu nous expliquer comment a été créée la Ligue ?

La Ligue Intercommu, c’est un projet qui est né en parallèle à une émission Twitch appelée le "Geomerding" qui voyait quelques gros influenceurs s’affronter sur Geoguessr. L’idée de cette ligue, c’était de proposer aux gens de jouer entre eux, en équipe à Geoguessr en les aidant à se rencontrer tout en proposant un cadre compétitif.

Il y a désormais plus de 800 membres et 250 joueurs actifs répartis dans une quarantaine d’équipes et la Ligue va bientôt inaugurer sa saison 5 de compétition par équipe. [ndlr : La Ligue inclut des joueurs de toutes nationalités, même si la majorité des équipes sont francophones.]

Et quel est ton rôle dans la Ligue ?

Je dirige la Ligue, donc tous les projets qui en sortent, et c’est donc naturellement que je prends le lead sur ce projet accompagné par un streameur : PastèqueHachée. Je produis peu mais je gère tout ce qui se fait : réunions, recherches des sponsors et des commentateurs, gestion des médias, publications sur les réseaux, gestion du tournoi et des inscriptions, gestion du format, recrutements, etc.

Comment est arrivée cette idée de Geoguessr Team World Cup ?

On avait pour objectif de faire la finale de la saison 5 en IRL, donc avec tous les joueurs présents physiquement dans une même salle, et on a contacté l’E-spot à ce sujet. On a rapidement mis de côté ce projet-là pour un autre, celui de faire la première LAN de Geoguessr au monde.

Assez rapidement, on a eu l’ambition de l’appeler la "Geoguessr Team World Cup" vu qu’un tel événement n’existe pas et que notre communauté est de plus en plus internationale. Tout ça a commencé à peu près en mai avec de nombreuses réunions.

Et combien êtes-vous à gérer l’organisation de la Cup ?

C’est difficile de quantifier exactement les orgas sur ce projet, mais, en gros, nous sommes deux à l’origine, il y aura cinq organisateurs sur place pour l’événement, et en amont sûrement une dizaine de plus.

Aurais-tu des informations exclusives et croustillantes à nous partager ?

On avance un peu au jour le jour sur ce projet, donc beaucoup de choses peuvent être amenées à changer d’ici le jour J. On peut, sans trop s’avancer, déjà dire que le cast devrait être assuré par un streameur fan de Geoguessr mais aussi de Minecraft [on sait désormais qu'il sagit d'Aypierre] qui a plus d’1,4 millions d’abonnés sur YouTube.

On espère bien sûr faire un beau projet et pour ça, on recherche des sponsors pour nous accompagner sur le projet, alors n’hésitez pas à nous contacter après avoir vu notre site : www.gtwc.info ! Et bien sûr, on est très fan de la Belgique, on ne dirait pas non à la RTBF en sponsor ! [rires]).